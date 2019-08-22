İstanbul’da yine sel... Komşuları kurtardı
İstanbul'da 2 gün boyunca yağış uyarısının ardından dün kent yine yaz yağmurlarıyla göle döndü. Öğle saatlerinde başlayan sağanak özellikle Anadolu yakasında etkili oldu.
İçerenköy Ata Sokak’ta yol seviyesinin altında kalan 4 bina sular altında kaldı. Dört katlı bir binanın giriş katında Türkmen ailenin yaşadığı daire aniden bastıran yağmur nedeniyle dakikalar içinde sular altında kaldı. Su seviyesi tavana kadar ulaştı. Çevredekiler suya dalarak dairenin penceresindeki demir korkulukları kırarak ailenin dışarıya çıkmasına yardım etti. Bina sakinlerinden Ayşegül Kar, “Yağmur yağdığında yola çıktım. Binanın girişi sular altında kalmıştı. Alt kattan çığlıklar geliyordu. Komşularımız boğulma tehlikesi geçirdi. Komşular demirleri kırarak çıkardı. Su insan boyunu geçti. Bulunduğumuz bölgeye yol yapıldıktan sonra su giderleri kapandı. Yağmur suyu burada birikiyor” dedi.
Aynı sokakta bulunan bir kitap dağıtım şirketinin deposu da sular altında kaldı. Islanan yaklaşık 200 bin kitap çöpe atılmak üzere kamyonlara yüklendi. Şirket çalışanı Fatih Akkuru, “Depomuzda 200 bin kitap vardı. Hepsi kirli su ile birlikte ıslandı. Yaklaşık 20 milyon lira zararımız var” dedi.
Aynı sokakta suların altında kalan tek katlı bahçeli evde yaşayan Kadir ve Satu Tuncer çifti ise tamamen su dolan evleri yerine memlekette oldukları için kurtuldu. Yaşlı çiftin çocukları Kadir Tuncer, “Annem ile babam tek başına evde kalıyordu. Yaşları 70’in üzerinde. Yazın memlekete gidiyorlardı. Ev tamamen su altında kaldı. İçeride olsalardı boğulup ölebilirlerdi. Sokaktaki kanalizasyon boruları patladı. Bütün pis su eve doldu. Sokakta 4-5 köpek vardı. Selden sonra hiçbirini görmedim” dedi.
Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu altgeçidini de su bastı. Altgeçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye araçta kalan 3 kişiyi kurtardı.
İBB’DEN 4 BİN 563 PERSONELLE MÜDAHALE
İBB’den yapılan açıklamada Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış 35-40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. İBB’nin yağış öncesi 4 bin 563 personel, 1718 araç, iş makinesi ve ekipman ile önlem alındığı ifade edilen açıklamada AKOM kameraları ve 153 Beyaz Masa’ya gelen ihbarların değerlendirilerek göllenme ve su baskınlarına müdahale edildiği belirtildi.
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