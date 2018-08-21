İstanbul'da yıllar sonra bir ilk
HER kurban bayramında kan gölüne dönen İstanbul Boğazı, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemlerle temiz kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylerbeyi Sahili’ndeki atık su giderine arıtma cihazı kurdu. Deniz itfaiyesi ve iki deniz temizleme teknesi de riskli bölgelerde görev yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önceki yıllarda atık su giderlerinden gelen kanların İstanbul Boğazı’na karışmasıyla oluşan kötü görüntünün önüne geçmek bir dizi önlem aldı. Kurban kanlarının toplanması için su giderlerinde çökme alanları oluşturuldu. Su kanallarına karışan kanlar da arıtma işleminden geçirildikten sonra Boğaz suyuna bırakıldı. Önlemler sayesinde bu yıl çirkin görüntü oluşmadı.
Geçmiş yıllardan bir görüntü...
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