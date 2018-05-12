İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 54 gözaltı

Dün akşam yapılan asayiş denetlemeleri gece saatlerinde sona erdi. Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 8 bin 530 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 22 kişi ile 32 yoklama kaçağı gözaltına alındı.

Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi ele geçirildi. Denetlenen 245 iş yerinden 8’i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 1 bin 869 araçtan 16’sına trafikten men işlemi yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve iş yerlerine toplam 57 bin 219 lira para cezası uygulandı.