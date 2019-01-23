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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

İstanbul’da iğrenç olay! Sarı kazak yakalattı...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da zihinsel engelli G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği öne sürülen E.O., Tekirdağ'da yakalandı. Olay sırasında üzerinde olan sarı kazağından yola çıkılarak yakalanan E.O.’nun ifadesinde, “Uyuşturucu kullanmıştım, hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü.

Şişli Abide-i Hürriyet Parkı’nda 20 Ocak 2019 günü sabah saatlerinde 37 yaşındaki G.Y adlı kadın yarı çıplak şekilde bulundu. Zihinsel engelli olduğu belirtilen kadına tecavüz edildiği iddiaları üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken,  G.Y adlı kadın Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, park ve çevresindeki 300 saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Şüphelinin sarı kazak giyen bir kişi olduğu tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin Emniyette uyuşturucu ve kasten yaralamadan kaydı olan E.O. olduğunu belirledi.

25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayın ardından Tekirdağ, Çerkezköy'e gittiği tespit edildi.

Gasp Büro ekipleri düzenlediği operasyonda E.O'yu gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan E.O., “Uyuşturucu kullandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değilim. Ben gözümü Küçükçekmece’de açtım” ifadelerini kullandı.  Şüpheli sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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