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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Pazartesi günü tatil olacak mı?

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Pazartesi günü tatil olacak mı?

İstanbul'da önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde hızlanan kar yağışı, kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının ardından öğrencilerin gündeminde 'Yarın okullar tatil olacak mı? soruları yer aldı. Peki, 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, kar yağışı sonrası tatil beklentisi olan öğrenciler için bazı detaylar

Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusu, günün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer aldı. Öğrencilerin tatil beklentisi, pazar gününün ilk saatleri itibariyle sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Öğrenciler kar yağışının ardından tatil beklentisini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Peki Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışının ulaşımda oluşturduğu engelin durumuna göre Valilik kararı doğrultusunda ara verilen okullar hakkında henüz herhangi bir duyuru yapılmadı. Valilik tarafından duyuru yapılması durumunda tüm detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kar yağışı pazartesi günü saat 06.00'a kadar etkisini sürdürecek. Ancak kar yağışı ilçelere göre değişiklik gösterebilecek. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 Şubat Pazar günü için İstanbul'un tüm ilçelerinden hava durumu bilgileri;

Bakırköy: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beykoz: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beşiktaş: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beyoğlu: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çatalca: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fatih: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gaziosmanpaşa: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kadıköy: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kartal: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Silivri: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.  Yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 3-9 cm kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

Sarıyer: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üsküdar: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şişli: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Zeytinburnu: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Büyükçekmece: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kağıthane: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Küçükçekmece: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Pendik: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ümraniye: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bayrampaşa: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Avcılar: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bağcılar: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bahçelievler: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güngören: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Maltepe: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sultanbeyli: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Esenler: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Arnavutköy: Yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 3-9 cm kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ataşehir: Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başakşehir: Yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 3-9 cm kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beylikdüzü: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çekmeköy: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Esenyurt: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sancaktepe: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sultangazi: Yükseklerinde yer yer 3-6 cm kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADA TATİL BEKLENTİSİ

Öğrenciler, pazartesi gününün tatil olması için sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gerçekleştirmeye başladı. İşte, o paylaşımlardan bazıları;

@enorton1903
Yarın okulların tatil olması lazım sayın valim. Doğma büyüme bir İstanbullu olarak sizi uyarayım @yerlikayaali34

@sude93923444
@yerlikayaali34 ben bir öğrenci olarak size bir sorum var acaba yarın okullar tatilmidir çünkü tatil olmasını istiyorum #kartatiliolsun #kar #isyandayım

@Arn87036659
@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak
Pazartesi lütfen tatil edin valim

@SilaIrem3
@yerlikayaali34 kış bitti tatil yaşamadık demeyelim valim sizi seviyoruz

@bahadirbayir07
@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak
E artık bir tatil yaparsınız valim.

@iarturna1
@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak
Reis okulları bir tatil yapta yüzümüz gülsün bu havada okul gitmeyelim

@deniztsm5
@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak
Vasip Şahin olsaydı kıyamaz tatil yapardı... gözümde canlandı koskoca mazi.

@Emre38920137
Valim artık tatil edin geçen seferki gibi değil bu sefer doldu her yer #AliYerlikaya

@hanimefendiolcm
Hala kar yağıyor ve çok güzel yarın tatil olmazsa ağlarım

@emircoskyn
@TC_istanbul sayın valim mübarek allahımız kar yağdırıyor sizde tatil eyleyinki hem cocuklar mutlu olsun ben istanbuldan bir çocuğum

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