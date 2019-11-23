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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte 24 Kasım Pazar İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

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İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte 24 Kasım Pazar İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek olan ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle İstanbul'da 24 Kasım Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, etkinlik bitene kadar İstanbul'da yarın kapalı tutulacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki, İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte, 24 Kasım Pazar İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında yapılan o açıklama.

İstanbul Valiliği, ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle Pazar günü 07.30’dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek olan etkinlik bitene kadar sürücüler kapalı yolları kullanamayacak. İşte, İstanbul'da yarın kapatılacak yolların listesi.

İSTANBUL'DA 24 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “24.11.2019 Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ konulu etkinlik ile ilgili olarak saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi,

Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar,

Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak,

Bab-ı Hümayün Caddesi etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol,

Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokak ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” denildi.

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