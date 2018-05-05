Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin (AK Parti) yarÄ±n BakÄ±rkÃ¶y Sinan Erdem Spor Salonuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi 6'ncÄ± OlaÄŸan Ä°l Kongresi nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, alternatif gÃ¼zergahlarÄ± kullanabilecek.

6 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ saat:03.00 itibari ile trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸÃ¶yle;

E-5 Kuzeyden AtakÃ¶y Sinan Erdem Spor Salonu ayrÄ±mlarÄ±, Adnan Kahveci BulvarÄ±ndan gelen akÄ±m ( BahÃ§elievlerâ€™in iÃ§inden gelen akÄ±m AtakÃ¶y BulvarÄ±na verilmeyecek E-5 kuzeye yÃ¶nlendirilecek.E-5 GÃ¼ney yan yoldan Mustafa, SarÄ±Ã§iÃ§ek BulvarÄ±na baÄŸlantÄ± (AtakÃ¶y giriÅŸleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatÄ±lacak. Mustafa SarÄ±Ã§iÃ§ek BulvarÄ±na baÄŸlÄ± sokak ve caddeler (E-5 Kuzey GÃ¼ney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci BulvarÄ±ndan gelen akÄ±m.

06 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ saat:07.00 itibari ile trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ise ;E-5 Kuzey BahÃ§elievler ayrÄ±mlarÄ±,Ahmet Yesevi Caddesi Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine katÄ±lÄ±m (D-100 GÃ¼ney yan yol) akÄ±m kavÅŸaktan geri yÃ¶nlendirilecek,Ã‡obancesme E-5 yan yol Caddesiâ€™nden (D-100 GÃ¼ney yan yol) akÄ±m ( Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite gÃ¼neye yÃ¶nlendirilecek,

UÄŸur Mumcu BulvarÄ± AtakÃ¶y BulvarÄ± istikameti 03.029 numaralÄ± IÅŸÄ±klardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akÄ±m kapatÄ±lacak, akÄ±m U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±rÄ±lÄ±p geriye yÃ¶nlendirilecek,Dr. Remzi KazancÄ±gil Caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar,BehÃ§et Kemal CaÄŸlar Caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar, AÃ§Ä±k Deniz Sokaktan AtakÃ¶y BulvarÄ±na baÄŸlantÄ±, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m kavsak ) Kuzey ve GÃ¼neyden Adnan Kahveci BulvarÄ± ve Strasburg Caddesine baÄŸlantÄ± kapatÄ±lacak Adnan Kahveci BulvarÄ± ve Strasburg Caddesine baÄŸlanan cadde ve sokaklar kapatÄ±lacak, E-5 GÃ¼ney yoldan Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine baÄŸlantÄ±, Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar,AtakÃ¶y BulvarÄ±na baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar, KiltbayÄ±r Sokaktan AtakÃ¶y BulvarÄ±na ve Dr. Remzi KazancÄ±gÄ±l Caddesine katÄ±lÄ±m

Alternatif gÃ¼zergÃ¢hlar ise ÅŸÃ¶yle; D-100 Kuzey Yol AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ä°stikameti, D-100 GÃ¼ney Yol HaliÃ§ Ä°stikameti, Ä°ncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi GÃ¼ney Yol, Ä°zzetin Ã‡alÄ±ÅŸlar Caddesi Ã‡obanÃ§eÅŸme KoÅŸuyolu BulvarÄ±, Yeni HavalimanÄ± Caddesi