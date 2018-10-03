İstanbul'da 'Yalnız Kurdun El Kitabı' operasyonu
İstanbul’da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren “Yalnız Kurdun El Kitabı” adlı kitabı Telegram’dan okuyan D.P Sultanbeyli’de gözaltına alındı. D.P’den ele geçen dijital materyallerin incelenmesinde örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi resimleri ve örgütsel videolar bulundu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi bir kişinin Telegram üzerinden örgütün eylem talimatları ve yöntemlerinin anlatıldığı “Yalnız Kurdun El Kitabı” adlı kitabı okuduğu tespit etti.. Kitabı okuyan kişinin Sultanbeyli’de yaşadığı belirlenerek operasyon düzenlendi. D.P adlı örgüt üyesi gözaltına alındı. D.P’nin adresinde ele geçen dijital malzemelerin incelemesinde örgütle ilgili çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Örgüte ait belgelerinde ele geçtiği dijital malzemelerin deşifresinde örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin fotoğrafları ve örgüt videoları da çıktı. D.P çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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