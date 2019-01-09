İstanbul'da yakalandılar! Sosyal medya üzerinden...
İSTANBUL’da kaçak yollarla getirdikleri egzotik hayvanları sosyal medya üzerinden satan 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 30 tarantula, bir iguana ve 3 papağan ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kaçak hayvan satan kişilerle ilgili yürüttüğü çalışmada, satış yapan 12 kişi belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ekipler 8 ilçedeki adreslere baskın düzenledi. Baskında bir örümcek türü olan 30 tarantula örümcek, 1 İguana ve 3 papağan ele geçirildi. Şüphelilerin iguanayı 4 bin, tarantulaları 2 bin liraya sattığı tespit edildi. Ele geçen hayvanlar Sualtı Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
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