İstanbul'da yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün Ebu Ömer El Şişani kod adlı askeri kanat sorumlusu Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D, sahte pasaportla yakalandı. S.D’nin Şişani’den 2 erkek çocuğunun olduğu belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgeleri ile bağlantılı, İstanbul’da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese Özel Harekat Timleri desteğinde girildi. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada, S.K adına düzelenmiş pasaportun sahte, S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin de, 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen DEAŞ’ın askeri kanat sorumlusu Çeçen Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.S, U.B, I.T ve S.D tutuklanırken, A.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 2017 yılı Temmuz ayında yaptığı açıklamada Şişani’yi hava bombardımanı ile diğer DEAŞ üyeleri ile birlikte öldürdüklerini açıklamış, ABD ise Şişani’nin daha önce öldürüldüğünü duyurmuştu.
HİKAYESİ FİLM GİBİ
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un bakanı Asu Dudurkaev’in kızı olan genç kadın, lüks içinde korunaklı bir hayat yaşıyordu. Ancak, güzelliği ile nam salan S.D, radikalleşmeye başlamıştı.
Genç kadın, internet üzerinden Suriye’ye cihatçılara katılmaya giden bir Gürcü olan Hamzat ile tanıştı. Hamzat, DEAŞ liderlerinden Ebu Ömer Şişani’nin sağ koluydu. Gürcistan’ın aynı kentinde büyüyen ikili, çocukluklarında da komşuydu. Bir gün Hamzat yaralandığında, S.D onun yanına gitmeye karar verdi. Türkiye’deki aracıların yardımı ile Suriye’ye giden S.D, geri dönmeme kararı alarak Hamzat ile evlendi. S.D’nin DEAŞ’a katıldığı ortaya çıkınca Kadirov, babasını ‘fanatik kızını kontrol edemediği için’ kabineden attı. Kadirov, S.D’nin geri dönmesini Çeçenistan için bir “onur meselesi” ilan etti.
O sırada Hamzat’ın annesi Leila Açişvili, oğlu ile Skype üzerinden bağlantı kurmuş ve onu Suriye’de ziyaret etmek için rızasını almıştı. Çeçen yönetimi yetkilileri, Açişvili ile iletişime geçerek Suriye’ye gittiğinde S.D’yi da geri getirmesini istedi.
GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ
Açişvili’nin Daily Beast sitesindeki anlatımına göre, Hamzat ve S.D oldukça yoksuldu. Ancak Açişvili’ye göre, S.D bu durumu umursamıyor ve Hamzat ile birbirlerini çok seviyor gibi görünüyorlardı. Açişvili, S.D’ye ailesinin onu çağırdığını söyleyince genç kadın, Suriye’de özgür hissettiğini ve orada öleceğini söyledi.
ARABASI HAVAYA UÇTU
Açişvili, Suriye’den Gürcistan’a döndükten 4 gün sonra Hamzat’ın ölüm haberi geldi. Hamzat öldükten sonra S.D de ailesinin yanına geri dönmeye karar verdi. Ancak Ebu Ömer buna izin vermedi ve “bir şehidin karısının yalnız bırakılamayacağını” belirterek S.D’yi kendi eşi yaptı. Ancak Ebu Ömer’in Hamzat’ı bilerek öldürdüğüne dair dedikodular yayıldı. Zira bir saldırıdan döndüğü sırada aracı havaya uçan Hamzat’ın ölümü şüpheli bulunuyor.
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