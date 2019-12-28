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Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:53,Son Güncelleme:/

İstanbul’da yağmur ve sulu kar

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İstanbul’da yağmur ve sulu kar

İSTANBUL’da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

İŞTE İL İL BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da yağmur ve sulu kar

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