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    İstanbul'da yağmur trafiği... Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

    DHA
    28.02.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

    İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

    İstanbulda yağmur trafiği... Yoğunluk yüzde 70e ulaştı
    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI

    Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

    İstanbulda yağmur trafiği... Yoğunluk yüzde 70e ulaştı

    Sabah 09:30 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu şöyle:

    İstanbulda yağmur trafiği... Yoğunluk yüzde 70e ulaştı

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    Etiketler: İstanbul , yağmur , trafik , trafik yoğunluğu , son dakika
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