İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 10:24,
İstanbul'da yağışların arından barajlardaki son durum!
İstanbul'da Pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı.
İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranını da yüzde 10 artırdı. Yağmurun başladığı Pazar günü yüzde 39,31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.
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