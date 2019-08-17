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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek?

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İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda 20.00'ye kadar kuvvetli bir şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattında ise enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamıyor.

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:
"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

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