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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)
19.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

İstanbul'da vahşet! Cezaevinden izinli çıktı, bu hale getirdi

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İstanbul'da cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü. balkon kapısından gizlice eve girdi.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı . Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi. Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı.

İstanbulda vahşet Cezaevinden izinli çıktı, bu hale getirdi

"İDAM İSTİYORUZ"

28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.

İstanbulda vahşet Cezaevinden izinli çıktı, bu hale getirdi

Yaşanan olayı anlatan geç kadının halası, "Eski kocası hapisteydi, 1 hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma' diyerek yaktı. Daha önce de aralarında problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Bizim duyduğumuza göre tekrar cezaevinde şu an. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Olay sonrası kaçan Ersin Ü.'nün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 

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