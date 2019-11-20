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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA)
20.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

'Pes artık' Gelinliğe gizlenmiş halde bulundu

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ULUSLARARASI bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaşan polis, İstanbul'da 5 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakırköy'de ise bir şüpheliye yapılan operasyonda ise 2 valiz ve gelinlik bulundu. Valizler ve gelinlik üzerinde yapılan incelemelerde metamfetamin adı verilen uyuşturucu maddenin valizlerin iç kısmına ve gelinliğe işlendiği anlaşıldı.

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  • İstanbulda uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
  • İstanbulda uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
  • İstanbulda uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
  • İstanbulda uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra 10 - 19 Kasım tarihleri arasında 4 operasyon düzenledi. Operasyonların düzenlendiği Tuzla, Büyükçekmece, Pendik, Bakırköy ve Bayrampaşa'daki adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda H.K.(40) , M.K.(80), M.Ç.(40) , H.A.(46) , F.K.(32), M.M.(30) , S.E.(22) ve İran uyruklu oldukları öğrenilen Z.B.P (35) ile A.H.A.(41) yakalanarak gözaltı alındı.

Pes artık Gelinliğe gizlenmiş halde bulundu


ZULAYI NARKOTİK KÖPEĞİ  "BOZOK ' BULDU

Bir süredir takip ettikleri TIR'a Büyükçekmece'de operasyon düzenleyen ekipler 320 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. TIR'ın kasasında yüklü olarak bulunan kontrplak suntaların arasına gizlenen eroin Bozok isimli narkotik polis köpeği sayesinde bulundu

Tuzla ve Pendik'teki adreslere yapılan operasyonlarda ise 141 kilo 100 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Özel müşteriler için hazırlanmış 15 kiloda esrar bulundu. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda ise 4 kilo 128 gram ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Bakırköy'de bir şüpheliye yapılan operasyonda ise 2 valiz ve gelinlik bulundu. Valizler ve gelinlik üzerinde  yapılan incelemelerde metamfetamin adı verilen uyuşturucu maddenin valizlerin iç kısmına ve gelinliğe işlendiği anlaşıldı. İşlenen metamfetin adlı uyuşturucu maddenin bu yöntemle taşındığı tespit edildi. Valizler ve gelinliğin üzerinde 13 kilo 540 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise Büyükçekmece'de yakalanan TIR'ın kapaklarının açılmasının ardından kasasındaki kontrplak yükün indirilerek açıldığı ve eroinin Bozok isimli polis köpeği tarafından tespit edilmesi gözüküyor. Basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde polis ekiplerinin kontrplakları ayırmasından sonra eroinin bulunması görülüyor.

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