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Ali ABLAY / DHA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

Esenyurt merkezli 5 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt merkezli olarak 5 ilçede 14 Ocakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe alan narkotik polisi, belirlenen 61 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 58 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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