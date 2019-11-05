İstanbul’da (Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Ümraniye…) sular ne zaman gelecek? Sular neden kesildi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bugün Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz'un bazı kesimlerinde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ’nin 5 Kasım su kesintisi programı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından İstanbul için uzun süre devam edecek olan su kesintisi duyurusu geldi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 5 ve 6 Kasım tarihlerinde saat 11.00'den itibaren bazı bölgelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacak.
Açıklamada, söz konusu çalışmalar nedeniyle 10 ve 20 saat süreyle su verilmeyecek ilçe ve mahalleler şöyle:
Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.
Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.
Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.
Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.
Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.
Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.
Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.
Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."
20 SAAT SU VERİLMEYECEK YERLER
Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.
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