İstanbul'da ulaşım saat kaça kadar ücretsiz olacak? 29 Ekim'de gece açık metro hatları hangileri?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Saatlerdir ulaşım imkanından ücretsiz yararlanan vatandaşlar, 'İstanbul'da ulaşım saat kaça kadar ücretsiz olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan 29 Ekim'de gece açık metro hatları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.
İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım bu gece 23:59 itibariyle sona erecek. Bu saatten sonra söz konusu ulaşım araçları normal ücret tarifi ile hizmet verecek.
SEFER SAATLERİNE DÜZENLEME
Bu kapsamda, bugün ve 29 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.
24 saat hizmet veren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı ise 24 saat çalışmaya devam edecek.
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