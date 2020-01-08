İstanbul’da üç başlık

Putin, Türkiye ziyareti öncesinde Şam’da Esad ile görüştü. Putin, Esad ile birlikte 8. yüzyıldan kalma Emevi Cami ve kentin en eski Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Esad, caminin içerisinde Rusya liderine el yazması Kuranı Kerim’i gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Türkiye ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Şam’a giden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen Putin, beklenenden bir gün önce İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geleceği Putin ile ‘İran, Libya ve Suriye’ başlıklarını ele alacak. Rusya’dan gelen doğalgazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılışı için Putin’i İstanbul’da ağırlayacak olan Erdoğan, Rus mevkidaşıyla baş başa ve heyetlerarası görüşmeler de yapacak. Bu görüşmelerin gündeminde ise son dönem iki ülke arasındaki kritik konu başlıklar var. Libya’da Hafter güçlerine destek veren Rusya’nın attığı adımlar ile Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme süreci masadaki en önemli konu olacak.

Erdoğan’ın, Rusya’nın paralı askerleri olarak bilinen “Wagner” güçlerinden duyulan rahatsızlığı da Putin’e iletmesi bekleniyor.

İDLİB DE GÖRÜŞÜLECEK

İki liderin görüşmesinde ay sonunda Berlin’de yapılacak olan Libya Konferansı da ele alınacak. Erdoğan’ın bugünkü görüşmenin ardından Berlin toplantısına katılıp katılmayacağının netlik kazanacağı belirtiliyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde ikinci önemli konu ise Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölge planı ve rejimin İdlib’e yönelik saldırıları olacak.

İki lider, ABD’nin Süleymani’yi öldürmesinin ardından tırmanan gerginlik ve İran ile ABD’nin karşılıklı tehditlerini de ele alacak. Ayrıca Putin’in, Erdoğan ile Esad’la Şam’da yaptığı görüşmeyi de ele alacağı belirtildi.