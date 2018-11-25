İstanbul'da 'UBER'ci taksici gerginliği sürüyor! Dakikalarca sürdü...
İstanbul'da Uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik sürüyor. Uber aracı, taksiciler tarafından seyir halindeyken sıkıştırılıyor. Araçtaki yolcular bu sırada panik yaşıyor. Dakikalar süren taciz, Uber sürücüsünün refüje çıkmasıyla sona eriyor.
İki tarafta birbirini suçlarken görüntüler de paylaşılıyor. Atatürk Havalimanı ve Esenyurt'ta yaşanan gerginlikler de cep telefonu kamerasına yansıdı.
"YOLCU ALAMAZSIN"
Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Uber sürücüsünün yolcu almasına taksiciler engel oluyor. Gerginlik Uber sürücüsünün yolcu almaktan vazgeçmesi üzerine sona eriyor.
KORKU DOLU ANLAR
Diğer görüntüde ise Uber aracı, taksiciler tarafından seyir halindeyken sıkıştırılıyor. Araçtaki yolcular bu sırada panik yaşıyor. Dakikalar süren taciz, Uber sürücüsünün refüje çıkmasıyla sona eriyor.
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