İstanbul'da turistlerin taksi isyanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye 2018 yılının ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplamda 18,9 milyon kişi geldi. İstanbul'da ilk 6 ayda bu rakam 5 milyon 981 bin 277 kişi oldu. Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği yer tarihi yarımada. Turistler, İstanbul'un tarihi dokusunu keşfederken taksilerden ise şikayetçi. Turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürerken polis, şikayetlerin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada'da sık sık denetim yapıyor.

"100 LİRA ALIYORLAR '50 LİRA VERDİN' DİYORLAR"

Eminönü'nde bir turist, taksi şoförünün kendisinden aldığı parayı değiştirdiğini iddia etti. Şikayetini dile getiren turist, "20 lira tutuyorsa ve 100 lira veriyorsam 50 lira verip 100 lirayı saklıyor, '50 lira verdin' diyorlar. '100 lira verdim' diyorum. 'Sadece 50 lira verdin' diyorlar" dedi. Başka bir turist de aynı konuya dikkat çekerek,"100 lira alıyorlar ve "Bana 100 lira vermedin. 20 lira, 50 lira verdin" diyorlar" şeklinde konuştu.

"EMİNÖNÜ- TAKSİM 40 TL VERDİM"

Eminönü'nden Aksaray'a giden bir başka turist, taksi ücretinin 20 lira tutması gerekirken, taksi şoförünün 35 lira istediğini iddia etti. Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi taksiyle kateden bir turist ise, "Mısır Çarşısı'ndan Taksim'e 40 lira ödedik. İnternetten baktığımızda 20 lira olduğunu gördük. İlk başta '50 lira' dedi. Çok fazla dedik, 40 lira ödedik" diye konuştu. Aynı şekilde Eminönü'nden Taksim'e gelen bir diğer turist de 40 lira taksi ücreti ödediğini aktardı. Beyazıt'ta taksiden inen İtalyan bir turist ise, "Çok kısa bir yol için 65 lira ödedik. Taksimetreye göre ödeme yapabilir, 65 lira yerine 25 lira ödeyebilirdik. Taksimetreyi açmak istemedi, reddetti. Taksimetreyi sorduğum için bana sinirlendi" ifadelerini kullandı.

TİCARİ TAKSİLERE DENETİM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, taksi şoförlerinin turistlerden tarife dışında ücret talep etmesi ve taksimetreyi açmamalarına ilişkin iddiaları yanıtladı.Taksiciler Esnaf Odası'na yeni seçildiklerini söyleyen Aksu, "Geçmişte böyle bir sıkıntı vardı tabii. İçimizde yanlış yapan arkadaşlar da vardı. Şimdi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle, sivil ekipler amirliği ile ortak yaptığımız çalışmada her gün sahada hem korsan taksi taşımacılarının üzerinde denetim yapıyoruz hem de biz ticari taksilerle alakalı bir denetim yapıyoruz. Yanlış yapan arkadaşları meslekten ihraç ediyoruz ve bu yanlışı yapanlara büyük cezalar veriyoruz. Yeni başladık denetimlere. Bu sıkıntılı arkadaşları içimizden temizledikten sonra böyle şikayetler kesinlikle almayacağız" dedi.



"PAZARLIK USULÜ HİÇBİR YERE GİTMEYİN"

"Turist veya yerli eğer İstanbul halkı böyle bir sıkıntı yaşarsa 444 15 23 no'lu hattımızı arayıp sıkıntısını dile getirebilir ya da 153 no'lu Beyaz Masa'yı arayabilir" diyen Aksu, taksicilere büyük yaptırımlar uygulandığını ifade etti. Yolcuların taksimetre açtırmadan pazarlık usulü bir yere gitmemesi için de uyarıda bulunarak, "Taksilerimiz taksimetre usulü çalışmak zorundalar" dedi. Aksu, sarı renkli taksilerin açılış tarifelerinin 4 lira olduğunu, mesafede kilometre başına 2 lira 50 kuruş yazdığını ve turkuaz rengi taksilerin açılışının 4 lira 60 kuruş olduğunu, kilometrede ise 2.88 kuruş yazdığını aktardı. Eyüp Aksu, bu ay tarifelere zam geleceğini de ekleyerek," Gönül ister ki, giderlerimiz karşılığında bir zam gelsin. Giderlerimize yüzde 40 zam geldi. Biz de yüzde 30 gibi bir zamma razıyız" diye konuştu.



5 BİN 116 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan, İstanbul'da Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü, Nuruosmaniye Camii önü ve Çemberlitaş bölgelerindeki taksilere sık sık denetim yapılıyor. O denetiklerden biri kameraya yansıdı. Taksilerdeki turistlerden bilgi alan polis, taksimetreyi açmayan sürücülere ceza kesti. Bu denetimde toplamda 5 bin 116 TL ceza kesen polis, 6 aracı da çeşitli eksiklikler nedeniyle otoparka çekildi.