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    İstanbul'da tramvay raydan çıktı

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Topkapı’da tramvay raydan çıktı. Tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı.


    İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı'nda raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır" denildi.

    Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edilen otobüslerle taşınacağı kaydedildi.
    ​Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden de açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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