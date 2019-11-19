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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

İstanbul’da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

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İstanbul’da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca “makas” atarak ve metrelerce tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalardan 1’i sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya idari para cezası kesildi.

İstanbul'u çeşitli noktalarında 3 motosikletli magandadan biri Beşiktaş'ta Yıldız Barbaros Bulvarı üzerinde tek tekerlek üzerinde metrelerce gitmiş, diğer ikisi ise E-5 karayolu Şişli mevkisinde araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü.

Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, o anları sosyal medyadan paylamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, magandalardan birinin 54 FJ 065 plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit A. olduğunu tespit etti.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Adresi belirlenen sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine “sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik hükümleri” doğrultusunda sağlık şartları gereğince şahsın ilgili sağlık kuruluşlarına sevki yapılarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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