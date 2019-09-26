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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik var mı? İşte deprem sonrası yol durumunda trafik yoğunluğu

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İstanbul'da trafik var mı? İşte deprem sonrası yol durumunda trafik yoğunluğu

İstanbul'da yaşanan 5.8lik depremin ardından, birçok okul tahliye edildi, iş yerlerinde ise mesailer erken bitti. Akşam saatlerinde, iş yerlerinin boşaltılıp, okul servislerinin yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da yola çıkacak olan vatandaşlar, anlık trafik yoğunluğunu merak ediyor. Peki, İstanbul trafiğinde son durum ne? Trafik var mı? İşte, 26 Eylül deprem sonrası yol durumunda trafik yoğunluğu.

İstanbul Silivri'de öğle saatlerinde 5.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Trafik İstanbul'da durma noktasına geldi. Trafikte yaşanan yoğunlukla beraber, yola çıkmayı düşünen sürücüler yol durumunu sorguluyor. İşte, anlık trafik durumu... 

İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYIN

TRAFİK YÜZDE 51'E ULAŞTI

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle E-5’te akşam saatlerinde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 51’lere ulaştı.

Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremin ardından E-5’te trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüse ve metrolara binmek isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluştururken, trafik ise zaman zaman bazı noktalarda durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 51 seviyelerine ulaştı.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu. E-5 karayolu üzerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Depremin hemen ardından yaşanan panik nedeniyle okullar öğrencileri, iş yerleri de çalışanlarını evlerine gönderdi. Depremin yaşandığı saat 13.59'dan itibaren evlerine araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar,ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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