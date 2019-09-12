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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

İstanbul’da trafik artınca o görüntüler yeniden başladı!

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İstanbul’da trafik artınca o görüntüler yeniden başladı!

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.

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  • İstanbulda trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
  • İstanbulda trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
  • İstanbulda trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
  • İstanbulda trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı
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Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı, sabah ve akşam saatlerinde trafik arap saçına dönüyor. Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte yollardaki çakarlı araçların sayısı da çoğaldı. Demirören Haber Ajansı ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kayıttaydı. Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı görüldü.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

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