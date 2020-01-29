İstanbul’da toplanma alanları güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası depremde 39 ilçede, deprem sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını taşıyacak en uygun kriterleri taşıyan alanları tespit etti. İstanbullular deprem sonrası ilk 6 saat içinde park, açık spor alanı, açık otopark, askeri alan, mezarlık, okullar, resmi kurum, sosyal tesis bahçeleri ve AVM meydanlarında toplanacak. Bu alanlarda iletişim, içme suyu, atık su ve elektrik hizmetleri verilecek. Geçici Barınma Alanları’nda elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması planlandı. İstanbullular, belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İBB, olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacağı bütçede iyileştirmeye gitti. 2019 yılında İBB bütçesinden 147.7 milyon TL ödenek gerçekleştirilen deprem harcamalarında rakam 2020’de 341 milyon TL’ye yükseltildi.