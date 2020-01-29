MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da toplanma alanları güncellendi
GeriGündem İstanbul’da toplanma alanları güncellendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

İstanbul’da toplanma alanları güncellendi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul’da toplanma alanları güncellendi

BÜYÜK bir deprem riski altında bulunan İstanbul’da, olası deprem için toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası depremde 39 ilçede, deprem sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını taşıyacak en uygun kriterleri taşıyan alanları tespit etti. İstanbullular deprem sonrası ilk 6 saat içinde park, açık spor alanı, açık otopark, askeri alan, mezarlık, okullar, resmi kurum, sosyal tesis bahçeleri ve AVM meydanlarında toplanacak. Bu alanlarda iletişim, içme suyu, atık su ve elektrik hizmetleri verilecek. Geçici Barınma Alanları’nda elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması planlandı. İstanbullular, belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İBB, olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacağı bütçede iyileştirmeye gitti. 2019 yılında İBB bütçesinden 147.7 milyon TL ödenek gerçekleştirilen deprem harcamalarında rakam 2020’de 341 milyon TL’ye yükseltildi.

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle