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    Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 7 gÃ¶zaltÄ±

    Ã‡aÄŸatay KENARLI/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    21.06.2018 - 17:30 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STANBUL Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgtÃ¼ PKKâ€™adÄ±na 2015-2016 yÄ±llarÄ±nda 5 eylem gerÃ§ekleÅŸtiren 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± eylemleri gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸilerle irtibatlÄ± 7 kiÅŸiye yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenleyerek gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

    Ä°stanbul TEM ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 11 AralÄ±k 2015 yÄ±lÄ±nda EyÃ¼psultan'da 1 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± askeri araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±, 27 Ocak 2016â€™da Hakim ve SavcÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan servis aracÄ±na eskortluk yapan araca saldÄ±rÄ±, 1 Åžubat 2016â€™da KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de bir kahvehaneye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin Ã¶lmesi 4 kiÅŸinin yaralanmasÄ±, 2 Åžubat 2016â€™da EyÃ¼pâ€™te bulunan BÃ¼yÃ¼k OsmanlÄ± Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸine silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin Ã¶lmesi 3 kiÅŸinin yaralanmasÄ± ve 17 MayÄ±s 2016â€™da Sultangaziâ€™de yol kapatarak bir taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen ÅŸÃ¼phelilere operasyon dÃ¼zenlendi.

    7 Ä°LÃ‡EDE 10 ADRESE OPERASYON

    Ä°stanbulâ€™da 7 ilÃ§e 10 ayrÄ± adreste ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 7 kiÅŸi yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda 2 tabanca, 59 mermi, kelepÃ§e, elektro ÅŸok cihazÄ±, 2 cop, 4 kama ve kÄ±lÄ±Ã§, hint keneviri ile Ã§ok sayÄ±da dijital veri ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼phelinin vatan Caddesiâ€™nde bulunan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ndeki iÅŸlemleri devam edilyor.

    TEM ekipleri farklÄ± tarihlerde olaylarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren toplam 18 ÅŸÃ¼pheliyi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

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