İstanbul'da terör operasyonu
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra bir süre önce geldikleri Esenyurt'ta yasadışı gösteriye katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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