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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.07.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

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İstanbul’da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

İstanbul öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da belediye çalışanının çiçek sulamak için açtığı hortumun altında yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı.

Aşırı sıcaklar hayvanları da etkiledi

İstanbul’da öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık yalnızca insanları etkilemedi. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerin içebilmeleri için önlerine su bıraktı.

“Hava çok sıcak, biraz serinlemek istedim”

Sıcaktan bunalan bir vatandaş ise “Hava çok sıcak. Açıkçası biraz serinlemek istedim. 25-35 derece sıcaklığın altında durmak insanı çok yoruyor. Elimi yüzümü yıkayarak biraz serinlemek istedim. Kendime geldim. Su her şeydir gerçekten, su hayattır diyorum” dedi.

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

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