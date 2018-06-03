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    İstanbul'da tekne alabora oldu... Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor

    Nurcan KIRCALI-İSTANBUL (DHA)
    03.06.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.

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    • Şilede tekne battı
    • Şilede tekne battı
    • Şilede tekne battı
    • Şilede tekne battı

     Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı.

    Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

     

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    Etiketler: istanbul , gündem
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