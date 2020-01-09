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İHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Bin 134 parça eser geçirildi

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İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

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  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
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Edinilen bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2017 tarihinde Üsküdar’daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camisi'nden çalıntı 2 manevi eser ile ilgili gözaltına alınan ve soruşturma sonunda serbest bırakılan bir kaçakçının, Şişli’de 3 farklı adreste tarihi eser topladığı yönünde istihbarat aldı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis, dün Şişli’de 3 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait aralarında 'Meryem Ana-Çocuk İsa', Havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam bin 134 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda adı açıklanmayan bir tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

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