İstanbul’da taksiye binen genç kadına tecavüz şoku!
İstanbul'da bir eğlence mekânından çıktıktan sonra taksiye binen Y.S., şoför Fatih K.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Taksici tutuklandı.
32 yaşındaki genç kadın ifadesinde saat 01.00 sıralarında bindiği takside şoför Fatih K.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; genç kadın şoförün daha sonra kendisini araçtan attığını, cep telefonu, cüzdan ve paralarını da gasp ettiğini bildirdi. Başka bir ticari taksiyle Fatih K.'yi takip ettiğini ancak yakalayamadığını belirten Y.S., Beyoğlu Emniyeti'ne gidip taksiciden şikayetçi oldu.
Kamera kayıtlarından Fatih K.'nin aracına bindiği belirlenen kadının tecavüz sonrası başka bir ticari taksiyle aracı takip ettiği de kameralardan tespit edildi. Şüpheli Fatih K. tutuklandı. Taksici suçlamaları reddetti. Tutuklu yargılanan taksici hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayarak cebir kullanmak suretiyle ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
Fatih K.'nin ayrıca 'Nitelikli cinsel saldırı' 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği ifade edildi. Taksici Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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