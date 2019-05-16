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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da suya ve aylık öğrenci ulaşımına indirim

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul’da suya ve aylık öğrenci ulaşımına indirim

İSTANBUL’da öğrenci Mavi Kart ücretiyle su fiyatında indirim yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul’da öğrencileri desteklemek amacıyla Mavi Kart öğrenci aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya indirdi. Öğrenci kartlarının geçişleri 200 kez olarak belirlendi. CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim vaadinde öğrenci aylık abonman ücretini 50 lira olarak açıklamıştı. İBB Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı diğer karara göre de İstanbullular 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yaralanacak. Bu yıl YKS, KPSS, AÖF ve LYS sınavlarının yapıldığı tarihlerde de öğrenci ve görevliler belgelerini göstererek toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak.

CHP adayı İmamoğlu’nun seçim vaadi olan, 12 yaş altı çocukların ve 4 yaşa kadar çocuğu olan annelerin ücretsiz ulaşımdan faydalanmasına ilişkin teklif ise başkanlığa gönderildi. Kararı, belediye başkanlığına vekil olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verecek.

 

SU FİYATINDA KİŞİ SAYISINA GÖRE İNDİRİM

AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın seçim vaadi olan “Hanede yaşayan kişi bazlı” tariflendirme modeline geçilmesine ilişkin teklif, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla İBB Meclisi’nin onayına sunuldu. İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme alınıp, oybirliğiyle kabul edilen karara göre, konutlara yüzde 46, işyerlerine ise yüzde 10 indirim geldi. CHP Grubu’nun 20 metreküpe kadar suya yüzde 40 indirim teklifi ise reddedildi. Hanede tüketilen her 2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpü ise Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilen “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz oldu.

Konutlarda uygulanan “hane bazlı” tarifelendirme modelinden, ‘hanede yaşayan kişi sayısını” esas alınan modele geçildi. Buna göre, su fiyatı kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenerek birim fiyatında indirimler yapılacak. Hanedeki kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösterecek. Sonuçta vatandaşların faturalarına yüzde 40 ve üzeri indirim yansıyacak. m

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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