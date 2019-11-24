Ä°stanbul'da sular ne zaman gelecek? Ä°SKÄ° kesinti programÄ±
Ä°stanbul Anadolu- Avrupa YakasÄ±'ndaki bazÄ± ilÃ§elerde su kesintisi yaÅŸanÄ±yor. Kesintilerin olduÄŸu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaÅŸlar, Ä°SKÄ° (Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi) Ä°stanbul su kesintisi programÄ±nÄ± inceleyerek bilgi edinmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°stanbul'da sular ne zaman gelecek? 224 KasÄ±m Ä°SKÄ° kesinti programÄ±
Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°), 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± Ä°stanbul ilÃ§elerine su verilemeyeceÄŸini bildirdi. Ä°SKÄ°'nin 24 KasÄ±m tarihli planlÄ± kesinti programÄ±na gÃ¶re, BayrampaÅŸa, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, EyÃ¼p Sultan,Â Gazi Osman PaÅŸa ve SarÄ±yer'e bakÄ±m-onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gereÄŸince su verilemeyecek. Peki,Âsular ne zaman gelecek? Ä°SKÄ° kesinti programÄ±...
ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
BayrampaÅŸa
Etkilenen Mahalleler
:
Cevatpasa Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
BeyoÄŸlu
Etkilenen Mahalleler
:
KÄ±lÄ±Ã§ Ali PaÅŸa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,KaptanpaÅŸa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Ã–rnektepe Mah,Åžehit Muhtar Mah,SÃ¼tlÃ¼ce Mah,KulaksÄ±z Mah,Piri PaÅŸa Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Cukur Mah,Bostan Mah,BÃ¼lbÃ¼l Mah,HacÄ± HÃ¼srev-Ä°stiklal Mah,HalÄ±cÄ±oÄŸlu Mah,HÃ¼seyinaÄŸa Mah,GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu Mah,HacÄ± Ahmet Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
BeyoÄŸlu
Etkilenen Mahalleler
:
Piyale PaÅŸa Mah
AÃ§Ä±klama
:
BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 08:22:34.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
BeÅŸiktaÅŸ
Etkilenen Mahalleler
:
ViÅŸnezade Mah,Muradiye Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
BeÅŸiktaÅŸ
Etkilenen Mahalleler
:
LevazÄ±m Mah,Mecidiye Mah,Levent Mah,YÄ±ldÄ±z Mah,Ulus Mah[AmbarlÄ±dere Mah],Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,ArnavutkÃ¶y Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,DikilitaÅŸ Mah
AÃ§Ä±klama
:
BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 08:22:34.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
EyÃ¼psultan
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah,MithatpaÅŸa Mah,GÃ¼zeltepe Mah,AlibeykÃ¶y Mah,GÃ¶ktÃ¼rk Merkez Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
G.O.PaÅŸa
Etkilenen Mahalleler
:
Karadeniz Mah,KarayollarÄ± Mah,Barbaros Hayrettin PaÅŸa Mah,HÃ¼rriyet Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
KaÄŸÄ±thane
Etkilenen Mahalleler
:
Talat PaÅŸa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,OrtabayÄ±r Mah,Seyrantepe Mah,Ã‡eliktepe Mah,Åžirintepe Mah,Ã‡aÄŸlayan Mah,Yahya Kemal Mah,YeÅŸilce Mah,GÃ¼rsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,GÃ¼ltepe Mah,Harmantepe Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,HÃ¼rriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
KaÄŸÄ±thane
Etkilenen Mahalleler
:
GÃ¼ltepe Mah
AÃ§Ä±klama
:
BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 08:22:34.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
SarÄ±yer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli HisarÄ± Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,BaltalimanÄ± Mah
AÃ§Ä±klama
:
BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 08:22:34.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
SultanÃ§iftliÄŸi Mah,UÄŸur Mumcu Mah,Yunus Emre Mah,50YÄ±l Mah,Esentepe Mah,Gazi Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
ÅžiÅŸli
Etkilenen Mahalleler
:
Halide Edip AdÄ±var Mah,KuÅŸtepe Mah,GÃ¼lbahar Mah,Halaskargazi Mah,Mesrutiyet Mah,Ä°zzet PaÅŸa Mah,MecidiyekÃ¶y Mah,Merkez Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Cumhuriyet Mah,19 MayÄ±s Mah,FerikÃ¶y Mah,Fulya Mah
AÃ§Ä±klama
:
Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 01:11:59.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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ArÄ±za Kesinti
Ä°lÃ§e
:
ÅžiÅŸli
Etkilenen Mahalleler
:
Fulya Mah,MecidiyekÃ¶y Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Mahmut Åževket PaÅŸa Mah,KuÅŸtepe Mah
AÃ§Ä±klama
:
BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.
BaÅŸlama Tarihi
:
2019-11-24 08:22:34.0
BitiÅŸ Tarihi
:
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.
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