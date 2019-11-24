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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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24.11.2019 - 09:51, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul'da sular ne zaman gelecek? Ä°SKÄ° kesinti programÄ±

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Ä°stanbul'da sular ne zaman gelecek? Ä°SKÄ° kesinti programÄ±

Ä°stanbul Anadolu- Avrupa YakasÄ±'ndaki bazÄ± ilÃ§elerde su kesintisi yaÅŸanÄ±yor. Kesintilerin olduÄŸu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaÅŸlar, Ä°SKÄ° (Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi) Ä°stanbul su kesintisi programÄ±nÄ± inceleyerek bilgi edinmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°stanbul'da sular ne zaman gelecek? 224 KasÄ±m Ä°SKÄ° kesinti programÄ±

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°), 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± Ä°stanbul ilÃ§elerine su verilemeyeceÄŸini bildirdi. Ä°SKÄ°'nin 24 KasÄ±m tarihli planlÄ± kesinti programÄ±na gÃ¶re, BayrampaÅŸa, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, EyÃ¼p Sultan,Â  Gazi Osman PaÅŸa ve SarÄ±yer'e bakÄ±m-onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gereÄŸince su verilemeyecek. Peki,Âsular ne zaman gelecek? Ä°SKÄ° kesinti programÄ±...

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

BayrampaÅŸa

Etkilenen Mahalleler

:

Cevatpasa Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

BeyoÄŸlu

Etkilenen Mahalleler

:

KÄ±lÄ±Ã§ Ali PaÅŸa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,KaptanpaÅŸa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Ã–rnektepe Mah,Åžehit Muhtar Mah,SÃ¼tlÃ¼ce Mah,KulaksÄ±z Mah,Piri PaÅŸa Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Cukur Mah,Bostan Mah,BÃ¼lbÃ¼l Mah,HacÄ± HÃ¼srev-Ä°stiklal Mah,HalÄ±cÄ±oÄŸlu Mah,HÃ¼seyinaÄŸa Mah,GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu Mah,HacÄ± Ahmet Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

BeyoÄŸlu

Etkilenen Mahalleler

:

Piyale PaÅŸa Mah

AÃ§Ä±klama

:

BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 08:22:34.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

BeÅŸiktaÅŸ

Etkilenen Mahalleler

:

ViÅŸnezade Mah,Muradiye Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 
Â Â Â Â Â 

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

BeÅŸiktaÅŸ

Etkilenen Mahalleler

:

LevazÄ±m Mah,Mecidiye Mah,Levent Mah,YÄ±ldÄ±z Mah,Ulus Mah[AmbarlÄ±dere Mah],Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,ArnavutkÃ¶y Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,DikilitaÅŸ Mah

AÃ§Ä±klama

:

BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 08:22:34.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

]

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

EyÃ¼psultan

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah,MithatpaÅŸa Mah,GÃ¼zeltepe Mah,AlibeykÃ¶y Mah,GÃ¶ktÃ¼rk Merkez Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

G.O.PaÅŸa

Etkilenen Mahalleler

:

Karadeniz Mah,KarayollarÄ± Mah,Barbaros Hayrettin PaÅŸa Mah,HÃ¼rriyet Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

KaÄŸÄ±thane

Etkilenen Mahalleler

:

Talat PaÅŸa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,OrtabayÄ±r Mah,Seyrantepe Mah,Ã‡eliktepe Mah,Åžirintepe Mah,Ã‡aÄŸlayan Mah,Yahya Kemal Mah,YeÅŸilce Mah,GÃ¼rsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,GÃ¼ltepe Mah,Harmantepe Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,HÃ¼rriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

KaÄŸÄ±thane

Etkilenen Mahalleler

:

GÃ¼ltepe Mah

AÃ§Ä±klama

:

BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 08:22:34.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

SarÄ±yer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli HisarÄ± Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,BaltalimanÄ± Mah

AÃ§Ä±klama

:

BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 08:22:34.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

SultanÃ§iftliÄŸi Mah,UÄŸur Mumcu Mah,Yunus Emre Mah,50YÄ±l Mah,Esentepe Mah,Gazi Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

ÅžiÅŸli

Etkilenen Mahalleler

:

Halide Edip AdÄ±var Mah,KuÅŸtepe Mah,GÃ¼lbahar Mah,Halaskargazi Mah,Mesrutiyet Mah,Ä°zzet PaÅŸa Mah,MecidiyekÃ¶y Mah,Merkez Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Cumhuriyet Mah,19 MayÄ±s Mah,FerikÃ¶y Mah,Fulya Mah

AÃ§Ä±klama

:

Ä°Ã§mesuyu ArÄ±tma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 01:11:59.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

Â 

Â 

ArÄ±za Kesinti

Ä°lÃ§e

:

ÅžiÅŸli

Etkilenen Mahalleler

:

Fulya Mah,MecidiyekÃ¶y Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Mahmut Åževket PaÅŸa Mah,KuÅŸtepe Mah

AÃ§Ä±klama

:

BÃ¶lgeye Su Verilmesine RaÄŸmen, DepolarÄ±n Ve Åžebeke BorularÄ±nÄ±n Tam Dolarak Ä°stenen BasÄ±nca UlaÅŸamamasÄ± Nedeniyle BasÄ±nÃ§ DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ YaÅŸanmaktadÄ±r.

BaÅŸlama Tarihi

:

2019-11-24 08:22:34.0

BitiÅŸ Tarihi

:

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n tahmini olarak 24.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarÄ± bitirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir.

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