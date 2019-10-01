İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesinti programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. İsale hattındaki çalışmalar nedeniyle belirlenen mahallelere 16 saat süreyle su verilmeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi mahallelerde sular kesilecek?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.
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