İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ocak İSKİ su kesinti programı
8 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan ilçeler ise şunlar; B.Çekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, G.O.Paşa, K.Çekmece, Pendik, Silivri ve Çatalca. İşte, 8 Ocak 2020 ilçe ilçe İSKİ su kesinti listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 12:48:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:17:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Evliya Celebi Mah,Asmalı Mescit Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:56:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah,Karlıtepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:04:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:45:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah,Esenler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:28:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:57:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Kaleiçi Mah,Bahşayiş Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Dağyenice Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:16:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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