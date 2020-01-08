İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ocak İSKİ su kesinti programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan ilçeler ise şunlar; B.Çekmece, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, G.O.Paşa, K.Çekmece, Pendik, Silivri ve Çatalca. İşte, 8 Ocak 2020 ilçe ilçe İSKİ su kesinti listesi...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 12:48:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:17:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Evliya Celebi Mah,Asmalı Mescit Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:56:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah,Karlıtepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:04:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:45:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah,Esenler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 13:28:51.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:57:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Kaleiçi Mah,Bahşayiş Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Dağyenice Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:16:29.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.