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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Nisan su kesintisi

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu, İstanbul Küçükçekmece, Fatih ve Bağcılar semtlerinde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. İçme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle İSKİ ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği şebeke hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete alınacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ'nin 29 Nisan su kesintisi hakkında verdiği bilgiler

    Su kesintisi, Küçükçekmece, Bağcılar gibi semtlerde oturan vatandaşların sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Bölgede oturan binlerce kişinin sorguladığı, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yanıtlandı. İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza Kesinti
    İlçe:Bağcılar
    Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:29.4.2018 - 10:32
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Fatih
    Etkilenen Mahalleler:Molla Gürani Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:29.4.2018 - 11:19
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Fatih
    Etkilenen Mahalleler:Seyyid Ömer Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:29.4.2018 - 12:08
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:29.4.2018 - 10:47
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sultanbeyli
    Etkilenen Mahalleler:Adil Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:29.4.2018 - 11:53
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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