İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Nisan su kesintisi

Sular ne zaman gelecek sorusu, İstanbul Küçükçekmece, Fatih ve Bağcılar semtlerinde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. İçme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle İSKİ ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği şebeke hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete alınacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ'nin 29 Nisan su kesintisi hakkında verdiği bilgiler

Su kesintisi, Küçükçekmece, Bağcılar gibi semtlerde oturan vatandaşların sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Bölgede oturan binlerce kişinin sorguladığı, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yanıtlandı. İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.4.2018 - 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.4.2018 - 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.4.2018 - 12:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.4.2018 - 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Adil Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.4.2018 - 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.