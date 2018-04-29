İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Nisan su kesintisi

Su kesintisi, Küçükçekmece, Bağcılar gibi semtlerde oturan vatandaşların sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Bölgede oturan binlerce kişinin sorguladığı, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yanıtlandı. İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.4.2018 - 10:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Gürani Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.4.2018 - 11:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyyid Ömer Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.4.2018 - 12:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.4.2018 - 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Adil Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.4.2018 - 11:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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