İstanbul'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?
İçmesuyu ishale hattındaki arıza nedeniyle İstanbul’daki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Avrupa Yakası’ndaki Bayrampaşa Eyüpsultan, Fatih, Zeytinburnu ilçelerine su verilemiyor. Peki, su kesintisi ne kadar devam edecek? İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), 10 Ağustos tarihli "arıza kesinti" programını paylaştı. İSKİ'nin resmi sayfasından yayımlanan programa göre, Bayrambaşa (Altıntepsi Mah), Eyüpsultan (Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah), Fatih (Rüstempaşa Mah.), Zeytinburnu (Seyit Nizam Mah) ilçelerine içmesuyu ishale hattındaki arıza nedeniyle su verilemeyecek.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Altıntepsi Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-10 03:31:30.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-10 03:02:57.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Rüstempaşa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-10 08:37:44.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Seyit Nizam Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-10 09:17:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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