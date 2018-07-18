İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.07.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ'nin 18 Temmuz tarihli listesine göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde bir süre su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerine su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak onarım nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, su kesintisi kaç saat sürecek? Sular ne zaman gelecek

18 TEMMUZ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler:Kuruçeşme Mah

Açıklama: İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 18.7.2018 - 09:07

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe n: Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 05:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 18.7.2018 - 05:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 08:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Açıklama:  İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  : 18.7.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah [Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama : Bölgeye su verilmesine rağmen, depoların ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşamaması nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 15.7.2018 - 13:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini

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