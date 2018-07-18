İstanbul’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ'nin 18 Temmuz tarihli listesine göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde bir süre su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerine su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak onarım nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, su kesintisi kaç saat sürecek? Sular ne zaman gelecek?
18 TEMMUZ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İlçe: Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kuruçeşme Mah
Açıklama: İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 18.7.2018 - 09:07
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe n: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 05:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 18.7.2018 - 05:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 08:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Açıklama: İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:18
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah [Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : Bölgeye su verilmesine rağmen, depoların ve şebeke borularının tam dolarak istenen basınca ulaşamaması nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 15.7.2018 - 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 18.7.2018 - 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini
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