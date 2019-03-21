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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. 21 Mart'ta yaşanan su kesintisi İstanbulluların 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunu araştırmasına neden oldu. İSKİ yaşanan kesinti ile ilgili açıklama yaptı. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanıyor? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ internet sitesinde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışmalarının yapıldığını açıkladı. İşte İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve kesintinin yaşandığı ilçeler ile ilgili açıklamalar.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen yerler: Mfevzi Çakmak Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-03-21 09:46:51.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen yerler: Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-03-21 09:31:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen yerler: Kemalpaşa Mah,Balabanağa MahKemalpaşa Mah,Balabanağa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-03-21 08:13:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Yayla MahEtkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Yayla Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-03-21 06:36:34.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa MahEtkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-03-20 15:06:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

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