İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor - Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. 21 Mart'ta yaşanan su kesintisi İstanbulluların 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunu araştırmasına neden oldu. İSKİ yaşanan kesinti ile ilgili açıklama yaptı. Peki hangi ilçelerde kesinti yaşanıyor? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ internet sitesinde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışmalarının yapıldığını açıkladı. İşte İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve kesintinin yaşandığı ilçeler ile ilgili açıklamalar.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen yerler: Mfevzi Çakmak Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-03-21 09:46:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Etkilenen yerler: Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-03-21 09:31:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Etkilenen yerler: Kemalpaşa Mah,Balabanağa MahKemalpaşa Mah,Balabanağa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-03-21 08:13:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Yayla MahEtkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Yayla Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-03-21 06:36:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa MahEtkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-03-20 15:06:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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