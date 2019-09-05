İstanbul'da su kesintisi... Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar ve Küçükçekmece'de içme suyu isale hattındaki çalışma nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece ve Beykoz'daki bazı bölgelere 4 Eylül tarihinden bu yana su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım nedeniyle Avcılar ve Küçükçekmece'ye 6 Eylül saat 00.00'ye kadar su verilemeyecek. Beykoz'da devam eden çalışmaların ise bugün saat 08.30'da bitmesi planlanıyor.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüspala Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Dereseki Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:13:04.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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