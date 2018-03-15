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    CHP'den teklif... İstanbul'da Stephen Hawking caddesi mi olacak?

    Özgür Deniz KAYA (DHA)
    15.03.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi.

    İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde  yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.

    CHPden teklif... İstanbulda Stephen Hawking caddesi mi olacak

    Berke Berker.

    Etiketler: istanbul , Stephen Hawking , cadde , gündem
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