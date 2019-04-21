İstanbul’da son söz söylenmedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla ilgili “Mazbata almakla iş bitmemiştir. Adalet son merciidir. Fakat son söz söylenmemiştir” dedi.
İl başkanları ve yeni belediye başkanlarıyla Antalya’da bir araya gelen Bahçeli, iki gün sürecek kampın açılışında özetle şunları kaydetti:
1881 ATATÜRK’ÜN DOĞUMUDUR
“Cumhur ittifakı 31 Mart’tan zaferle çıkmıştır. Bilhassa partimizin il genel meclis seçiminde aldığı yüzde 18.81 oy oranını diline dolayıp cumhur ittifakının hisarlarında gedik açmak için el ovuşturan fırsatçılar fitne nöbetine girmişlerdir. Oy oranımız yüzde 18.81’dir. O da 1881’dir, o da Atatürk’ün doğumudur.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar siyasi sürece adeta çivilenmiştir. Türkiye çok tehlikeli bir girdaba yuvarlanmaktadır. Sokaklar karıştırılmak istenmektedir. Ekrem İmamoğlu terörist Demirtaş’a methiyeler düzmekte, Ermeni’sinden Rum’una ne var ne yok selam göndermektedir.
MUSAKKA EDEBİYATI
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı ve alt yapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul’daki seçimlere şaibe karışmıştır. En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bize göre İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. Mazbata almakla iş bitmemiştir. Süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Millet iradesine elbette bağlıyız ve saygı duyarız. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi de hiç kimse beklememelidir. Henüz her şey bitmiş değildir. Adalet son merciidir. Fakat son söz söylenmemiştir.”
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