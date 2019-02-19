İstanbul'da son dakika gelişmesi! Sis nedeniyle vapur seferleri iptal
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi. İDO’nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis nedeniyle adeta kayboldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü...
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. İDO'nun ise Beşiktaş - Bostancı ve Harem-Sirkeci seferleri iptal oldu.
KÖPRÜ SİSTEN KAYBOLDU...
İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu.
Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.
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