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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

İstanbul'da şoke eden olay! Marketin tuvaletinden böyle çıkarıldı...

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İstanbul'da şoke eden olay! Marketin tuvaletinden böyle çıkarıldı...

FATİH'te elindeki cam parçasıyla kendini bir marketin tuvaletine kilitleyen kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Özel harekat polisinin de desteğiyle dışarıya çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Olay, saat 13.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Rağbet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bulunan cam parçasıyla 'beni öldürecekler' diye bağırarak bir lokantaya girdi. Lokanta çalışanlarının uğraşlarıyla dışarıya çıkarılan kişi, aynı sokak üzerinde bulunan bir markete girerek kendini tuvalete kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kendini tuvalete kilitleyen kişiyi ikna etmek için müzakereci çağırdı. Müzakerecinin çalışmaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polislerinin desteğiyle tuvaletinin kapısını kıran polis ekipleri kişiyi kelepçeleyerek dışarı çıkardı.  

Lokanta sahibi Kasım Ergöz 'Elinde bir cam vardı. Önce fark etmedim. Sonra fark ettim. Buradan çıktı markete girdi. Buraya da zarar verdi. Cam ve duvardaki resimler kırıldı. Markette lavaboya girdi. Çıkmıyordu. 'beni öldürecekler' 'burası benim' diye bağırıyordu. Polise haber verdim" dedi. 

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü. 

İstanbulda şoke eden olay Marketin tuvaletinden böyle çıkarıldı...

İstanbulda şoke eden olay Marketin tuvaletinden böyle çıkarıldı...


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