İstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler
GeriGündem İstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.10.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Bu hale getirmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Paşaköy’de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. Alan adeta derin kuyuların olduğu köstebek yuvalarını andırdı. O çukurlardan birine köpek düşerken, vatandaşlar köpeği el birliğiyle kurtardı. Öte yandan dev kuyular havadan görüntülendi.

10
  • İstanbulda şoke eden görüntüler Bu hale getirmişler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler Bu hale getirmişler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler Bu hale getirmişler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler Bu hale getirmişler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Paşaköy’de ormanlık bir alana dadanan defineciler, dev çukurlar kazarak alanda define aradılar. Definecilerin onlarca çukur açtığı alan adeta köstebek yuvalarını andırdı.

Dev çukurlar hem bölgeye avlanmak için gelen avcılar için hem de hayvanlar için tehlike arz ediyor.

Geçtiğimiz günlerde alana domuz avlamak için gelen vatandaşlar, derinlerden gelen bir köpek sesi olduğunu fark etti.

Alanı inceleyen vatandaşlar bir köpeğin çukura düştüğünü fark etti. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek vatandaşların el birliğiyle kurtarıldı.

Köpeği kurtaran vatandaş, “Sabah domuz avına çıkmıştık, köpek sesi duyduk. Köpeğin çukura düştüğünü gördük sonra da el birliğiyle kurtardık. Köpek baya bitkindi.

Çukur da 10 metre kadar var. Çukurlardan yaklaşık 15-20 tane var. İnsan buraya düşse telefonu çekmezse kurtulma şansı sıfır.

Bu çukurları defineciler izinsiz kazılarla açıyorlar. Bir şey bulamıyorlar.

Biz köpeği bulduktan sonra diğer çukurları gezdik, çevre köylere de ‘köpeği kaybolan var mı’ diye haber verdik” dedi.

Öte yandan definecilerin gömü bulma umuduyla açtığı dev kuyular drone ile havadan görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle