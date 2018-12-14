İstanbul'da şok operasyon! Gözaltına alındı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da şok operasyon! Gözaltına alındı...
GeriGündem İstanbul'da şok operasyon! Gözaltına alındı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA 
14.12.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok operasyon! Gözaltına alındı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da şok operasyon! Gözaltına alındı...

İstanbul, Fatih'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği evde 810 gram eroin, 3.25 gram kokain, 378 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 5 bin 150 lira para ele geçirildi. Polis evde bulunan 35 yaşındaki T.T. isimli kadın ile 40 yaşındaki B.D.'yi gözaltına aldı. T.T. kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. 

Cerrahpaşa'da bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık'ta Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulunan evi fiziki olarak takip altına aldı. Polis ekipleri evden çıkan M.Y. isimli şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 0.60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih'te uyuşturucu operasyonu
daha fazla video için


Şüpheli M.Y. uyuşturucu maddeyi çıktığı binadaki bir daireden temin ettiğini polis ekiplerine söyledi. Ekipler şüpheli M.Y.'nin ifadesi üzerine daireye düzenlediği operasyonda 810 gram eroin, 3.25 gram kokain, 378 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 5 bin 150 lira ele geçirdi. Polis evde bulunan 35 yaşındaki T.T. isimli kadın ve 40 yaşındaki B.D. isimli erkeği gözaltına aldı. T.T. isimli kadının kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildiği görüldü. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde satın alan M.Y. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve T.T. 3 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu madde bulunan evde kucağında bebeğiyle gözaltına alınan T.T. ve B.D.'nin emniyete getirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan donduran o cümleyi ilk kez paylaştı

Çok acı... Babaya söyleyemediler

Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması

Alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı...