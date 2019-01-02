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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

İstanbul’da şok operasyon! Doğaya salındılar...

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Edirnekapı kuş pazarına düzenlenen operasyon sonucunda el konulan 515 kuş, halkalanarak doğaya salındı.

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  • İstanbul’da şok operasyon
  • İstanbul’da şok operasyon
  • İstanbul’da şok operasyon
  • İstanbul’da şok operasyon
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Göç dönemlerinde vatandaşlar tarafından illegal yollarla doğadan yakalanan yaban kuşlarının satıldığı ihbarını alarak harekete geçen ekipler, Edirnekapı kuş pazarında 515 adet kuşa el koydu.

El konulan kuşların sağlıkları, doğadaki varlıklarının devamı ve göç ile ilgili bilimsel verilerin toplanması amacıyla doğaya salınmadan önce İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Uzman Halkacı Ergün Bacak tarafından halkalama işlemleri yapıldı.

Yaban hayvanlarının yakalanması, alıkonması ve satışının yasak olduğunu belirten Öğretim Üyesi Uzman Halkacı Ergün Bacak, "Yasal olmayan şekilde kuş ticaretinin yapılması konusunda çalışmalar sürüyor.

Doğada yakalanan yabani kuşların ticareti yapılmaktadır. İstanbul’da Edirnekapı kuş pazarında 10 TL gibi komik rakamlara özgürlüğüne engel olan kuşlar satılmakta. Geçen hafta yapılan baskında 500 civarı kuş ele geçirildi. Satıcılar hakkında gerekli işlemler yapıldı" şeklinde konuştu.

Halkalama yöntemiyle kuşları yakından takip ettiklerini belirten Bacak, "Kuşlara birer halka takıyoruz. Her kuşa artık bir kimlik numarası veriyoruz. Bu kuş dünyanın neresine giderse gitsin, 2 Ocak günü halkalandığı anlaşılıyor. Bu yöntemle kuşların göç yollarını bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Dünyanın neresine giderse gitsin biz bunu takip edebiliyoruz. Hem doğayı koruma anlamında hem de bilimsel anlamda bir çalışma yürütmüş oluyoruz. Hem kuşların özgürlüğüne kavuşmalarını sağlıyoruz, bunu sağlarken bilimsel çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz" diye konuştu.

Baskında ele geçirilen 515 adet saka ve florya türü kuşları gerekli sağlık muayenelerinden geçirilmesinin ardından halkalanarak Polenezköy Tabiat Parkı’nda doğaya salındı. 

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