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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
11.04.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

İstanbul'da şok operasyon! 237 bin dolarlık elması çalan Mısırlı kadın yakalandı

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İstanbul'da Mısırlı iş adamının satmak için getirdiği piyasa değeri 237 bin dolar olan 12.5 karat işlenmemiş elmas çalındı. Alarma geçen polis işlenmemiş elması çalan ve iş adamıyla sözde ona İstanbul'da yardım etmek için buluşan Mısır uyruklu Elamira H. adlı kadın hırsızı yakaladı. Kadının üzerinden çalınan ham elmas bulundu. Adliyeye çıkarılan Mısırlı kadın tutuklandı.

Esenyurt ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde polise başvuran Usama Elghobashy, Mısır'dan gelirken yanında getirdiği 12,5 karat işlenmemiş elmasın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Mısırlı iş adamı, "Ben Mısır'da yaşıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ben elmas tasarımı işi yapmaktayım. Mısır'dan Türkiye'ye iş için geldim. Yanımda bir parça 12,5 karat elmas getirdim. Bu elmasın işlenmemiş hali ile değeri 237 bin Amerikan dolarıdır. Ancak işlendiğinde 1 milyon dolara çıkıyor. Antalya'da bulunan 20 yıllık arkadaşımı arayarak bana İstanbul'da satışta yardımcı olması için birini tavsiye etmesini istedim. Bana Mısırlı Elmira H.'nin telefonunu verdi. Onunla Fatih'te bir otelde buluştuk. Beni kalmam için evine götürdü. 5 gün boyunca onunla İstanbul'da iş için dolaştık. Ancak bir sabah kalktığımda Elmira'nın evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde elmas da çalınmıştı." dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Elmira H.'nin izi Zeytinburnu'nda bir otelde bulundu. Polis otele yaptığı baskında Elmira H. ve çalınan ham elması ele geçirdi. Yapılan aramada iş adamının kayıp telefonu da Elmira H.'nin odasında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan Mısır uyruklu şüpheli Elmira H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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